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В Кемерово мужчина устроил стрельбу с балкона своей квартиры

В Кемерово задержали мужчину, устроившего стрельбу с балкона

Жителя Кемерово поймали за стрельбу на балконе. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на улице Строителей. По данным правоохранителей, 49-летний местный житель вышел на балкон с травматическим пистолетом и стал стрелять. В результате никто не пострадал.

Соответствующее видео попало в соцсети, один из очевидцев обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали дебошира, в этот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Оружие у дебошира изъяли, мужчину доставили в отдел полиции. Известно, что он уже ранее был судим.

«С какой целью устроил стрельбу, мужчина объяснить полицейским не смог», – сообщается в публикации.

На данный момент сотрудники МВД проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве. В рамках закона за нарушение предусмотрено до семи лет лишения свободы.

Ранее в Бурятии юноши устроили стрельбу по маршрутке с балкона.

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