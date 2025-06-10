Трехдневный траур объявят в Австрии после стрельбы в Граце

В Австрии объявят трехдневный траур в связи со стрельбой в школе Граца

В Австрии объявят трехдневный национальный траур в связи со стрельбой в школе Граца. Об этом заявил канцлер страны Кристиан Штокер, его слова приводит OE24.

«Произошедшее сегодня - это национальная трагедия. Это деяние затронуло нас всех. Вся Австрия почтит память жертв в ходе трехдневного национального траура», — сказал он.

Траур будет объявлен в среду. В10 часов по местному времени также будет объявлена минута молчания.

Утром 10 июня 22-летний молодой человек открыл стрельбу в школе австрийского города Грац. Он атаковал учеников в двух классах. В одном из соседних помещений учительница забаррикадировалась вместе с учениками. По последним данным, в результате нападения погибли 10 человек, еще 28 пострадали. Позже тело подозреваемого нашли в одном из туалетов школы. По предварительным данным, он был бывшим учеником этой школы. Сам же молодой человек считал себя жертвой издевательств. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее школу в австрийском Граце, где произошла стрельба, эвакуировали.