Мединский предложил отправить генсеку НАТО учебник по истории

Помощник президента России Владимир Мединский предложил отправить генсеку НАТО Марку Рютте учебник, чтобы он узнал, что «в XII веке Украины не было». Об этом сообщает ТАСС.

«Вчера, например, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил на тему того, что России надо в очередной раз поменять группу переговорщиков с Украиной, потому что там «какой-то историк читает лекцию об истории Украины XII века». Я знаю, что господин Рютте изучал историю в университете, но я бы обязательно ему послал предыдущий школьный учебник истории Средневековья, потому что из него он точно бы узнал, что в XII веке Украины не было», — сказал Мединский в ходе III Международного форума министров образования «Формируя будущее» в Казани.

10 июня Рютте заявил, что для завершения украинского конфликта нужно, чтобы переговоры возглавил президент России Владимир Путин, а «не этот историк, рассказывающий об истории России и Украины чуть ли не с XII века». Речь идет о Мединском, который возглавлял делегацию РФ на переговорах с Украиной в Стамбуле.

До этого генсек НАТО предложил повысить расходы на оборону членов альянса с нынешних 2 до 3,5% ВВП. Также он предложил тратить еще 1,5% ВВП на развитие инфраструктуры.

Кроме того, по его словам, министры обороны стран НАТО утвердили «амбициозные планы» по усилению противоракетной обороны (ПВО), беспилотных летательных аппаратов, а также сухопутных войск.

Ранее Мединский объяснил, что ждет Киев при отказе от компромиссов в переговорах.