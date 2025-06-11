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Врач раскрыла, так ли опасно для детей «энергетическое мороженое»

Врач Чернышева: опасность мороженого с кофеином для детей преувеличена
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Freepik.com

Врач-терапевт, нутрициолог Надежда Чернышева в беседе с «Ридусом» прокомментировала требование законодателей принять меры в отношении мороженого, содержащего кофеин и таурин и, по их мнению, опасного для здоровья детей.

По словам специалиста, вред «энергетического мороженого» для здоровья ребенка преувеличен.

«С точки зрения здравого смысла вряд ли в мороженом есть угрожающие здоровью концентрации этих веществ. Проблема кажется надуманной», — считает Чернышева.

Накануне депутат МО Петербурга, поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров заявил, что «энергетическое мороженое», в составе которого есть кофеин и таурин, следует приравнять к табаку и алкоголю.

До этого председатель комитета Государственной думы по развитию гражданского общества Яна Лантратова обратилась к главе МВД России Владимиру Колокольцеву, призвав его обратить внимание на продажу детям мороженого с кофеином и таурином. На этикетках таких товаров часто есть пометка «18+», которую игнорируют и продают «энергетическое мороженое» детям, подчеркнула парламентарий.

Ранее сообщалось, что в России хотят запретить торговлю энергетиками рядом со школами и больницами.

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