В России хотят приравнять «энергетическое мороженое» к табаку и алкоголю

Так называемое «энергетическое мороженое», в составе которого есть кофеин и таурин, следует приравнять к табаку и алкоголю. С такой инициативой в беседе с RT выступил депутат МО Петербурга, поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.

«Такие товары должны быть приравнены к алкоголю или табаку, которые ни в коем случае не должны попадать в руки детям под видом мороженого или товаров, по умолчанию являющихся детскими», — подчеркнул он.

По мнению Ветрова, уполномоченным службам следует провести рейд по торговым объектам и серьезный аудит подобных товаров, находящихся в свободной продаже.

Напомним, до этого председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова обратилась к главе МВД России Владимиру Колокольцеву, призвав его обратить внимание на продажу детям мороженого с кофеином и таурином. На этикетках таких товаров часто есть пометка «18+», которую игнорируют и продают «энергетическое мороженое» детям, подчеркнула она. По мнению Лантратовой, МВД необходимо ужесточить контроль в целях пресечения подобных нарушений.

Ранее в России ввели штрафы до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям.