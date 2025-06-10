На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России хотят приравнять «энергетическое мороженое» к табаку и алкоголю

Депутат Ветров призвал приравнять к табаку и алкоголю энергетическое мороженое
close
Kseniia Perminova/Shutterstock/FOTODOM

Так называемое «энергетическое мороженое», в составе которого есть кофеин и таурин, следует приравнять к табаку и алкоголю. С такой инициативой в беседе с RT выступил депутат МО Петербурга, поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.

«Такие товары должны быть приравнены к алкоголю или табаку, которые ни в коем случае не должны попадать в руки детям под видом мороженого или товаров, по умолчанию являющихся детскими», — подчеркнул он.

По мнению Ветрова, уполномоченным службам следует провести рейд по торговым объектам и серьезный аудит подобных товаров, находящихся в свободной продаже.

Напомним, до этого председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова обратилась к главе МВД России Владимиру Колокольцеву, призвав его обратить внимание на продажу детям мороженого с кофеином и таурином. На этикетках таких товаров часто есть пометка «18+», которую игнорируют и продают «энергетическое мороженое» детям, подчеркнула она. По мнению Лантратовой, МВД необходимо ужесточить контроль в целях пресечения подобных нарушений.

Ранее в России ввели штрафы до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами