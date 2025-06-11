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Шлосберга отправили под домашний арест

ТАСС: суд отправил Шлосберга под домашний арест на два месяца
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Павел Бедняков/РИА Новости

Заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (признан в РФ иностранным агентом) отправили под домашний арест на два месяца. Такое решение принял Псковский городской суд, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу судов региона.

«Суд вынес решение по мере пресечения в отношении Льва Шлосберга по уголовному делу, предусмотренному ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации). Ему назначен домашний арест сроком на 2 месяца», — сказали агентству.

До этого стало известно, что Следствие попросило отправить под домашний арест.

В отношении Шлосберга возбуждено уголовное дело о повторной дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации после дебатов с историком Юрием Пивоваровым (признан в РФ иноагентом). Утром 10 июня в квартире политика, в которой также проживает его 96-летний отец Марк Шлосберг, в Пскове прошли обыски. Шлосбергу грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее московский депутат от КПРФ объявил голодовку из-за признания его иноагентом.

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