«Чьи будут роботы?»: Малофеев обратился к отцу Илона Маска

Отец американского миллиардера, основателя Space X Илона Маска Эррол в ходе выступления на «Форуме будущего 2025» напомнил о прогнозах своего сына, согласно которым уже к 2040 году почти во всех домах появятся роботы, которые будут помогать людям по хозяйству.

Учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев согласился с Маском-старшим, но задал ему важный вопрос — чьи будут роботы? Он подчеркнул, что тот, кто будет покупать чужие машины, попадет в технологическую зависимость.

«Чтобы этого не произошло, России нужен цифровой суверенитет — свой ИИ и добрые русские роботы, искусственный интеллект которых обучен на Евангелии и Домострое, Достоевском и Пушкине, Циолковском и Булычеве. Роботы с русским менталитетом», — сказал Малофеев.

«Форум будущего 2050» прошел на территории кластера «Ломоносов» в Москве 9 и 10 июня.

Гостем мероприятия стал Эррол Маск. На сайте форума он представлен среди спикеров как «инженер, бизнесмен, торговец драгоценными камнями». Он заявил, что интеллект человека невозможно превзойти даже самым совершенным машинам, однако уже в ближайшем будущем роботы станут неотъемлемой частью нашей жизни.

Предприниматель прибыл в столицу 7 июня и успел прогуляться по Красной площади, пообедать борщом и котлетами, от вида которых «чуть не упал со стула», и сравнить Москву с Древним Римом. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Форум будущего 2050» назвали вызовом противникам России.