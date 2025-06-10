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«Форум будущего 2050» назвали вызовом противникам России

Учредитель Tsargrad.tv Малофеев: Форум будущего является вызовом противникам РФ
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Форум Будущего — 2050 бросает вызов противникам России. Об этом заявил учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев. По его словам, западные спецслужбы пытались сорвать выступления большого количества иностранных гостей, но безуспешно.

«Форум будущего — 2050 уже получился. Это видно хотя бы по тому, что до нас добрался даже отец Илона Маска (Эррол Маск. — «Газета.Ru»). А ведь ему, как и многим другим международным участникам, настойчиво советовали не лететь. Были прямые звонки, были предупреждения», — рассказал Малофеев.

Форум будущего показал всему миру, что Россия в этом будущем сохраняется и с ней придется считаться, подчеркнул основатель телеканала.

Он также отметил, что мероприятие объединило разных людей из многих уголков мира. Это студенты, профессора, губернаторы, министры, философы, но самое главное — многодетные семьи.

Как пишет РИА Новости, Эррола Маска отговаривали от поездки в Россию.

Ранее Маск-старший рассказал, какой Москву показывают на Западе.

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