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Отец Илона Маска заявил, что научился верить сыну

Отец Илона Маска Эррол: я научился верить прогнозам сына о технологиях
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Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Интеллект человека невозможно превзойти даже самым совершенным машинам, однако уже в ближайшем будущем роботы станут неотъемлемой частью нашей жизни. Такое мнение в ходе своего выступления на «Форуме будущего 2050» высказал отец американского миллиардера Илона Маска Эррол. Его слова цитирует Tsargrad.tv.

Он напомнил о прогнозах своего сына, согласно которым уже к 2040 году почти во всех домах появятся роботы, которые будут помогать людям по хозяйству.

«Вы знаете, я научился верить Илону. Что он говорит, все сбывается. В будущем произойдет много замечательных вещей. Технологии будут служить нам на благо», — отметил Маск-старший.

Он добавил, что роботы, взяв на себя часть человеческих хлопот, освободят людям время для творчества.

«Форум будущего 2050» прошел на территории кластера «Ломоносов» в Москве 9 и 10 июня.

Гостем мероприятия стал Эррол Маск. На сайте форума он представлен среди спикеров как «инженер, бизнесмен, торговец драгоценными камнями».

Он прибыл в столицу 7 июня и успел прогуляться по Красной площади, пообедать борщом и котлетами, от вида которых «чуть не упал со стула», и сравнить Москву с Древним Римом. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Форум будущего 2050» назвали самой масштабной дискуссией о будущем.

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