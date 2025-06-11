В двух странах ликвидировали обманывавшие россиян кол-центры

Деятельность кол-центров, через которые похищали денежные средства у россиян, пресекли в Узбекистане и Белоруссии. Об этом сообщил заместитель начальника Следственного департамента МВД России Данил Филиппов, пишет ТАСС.

«В данных республиках находились кол-центры, они были ликвидированы. Обманывали они граждан Российской Федерации», — уточнил он.

Информации о том, сколько всего было таких центров, а также о сумме причиненного ими ущерба, представлено не было.

Телефонные мошенники ежедневно обманывают граждан России, убеждая их в необходимости срочно перевести деньги на другой счет. Так, в Архангельске пенсионерка перевела мошенникам 2,6 млн рублей. Все началось с того, что она обратилась в поликлинику. После этого ей позвонил неизвестный, который под предлогом создания базы электронных медицинских карт выведал код из СМС-сообщения.

До этого в Забайкальском крае студент отдал мошенникам 20 млн рублей. 20-летний молодой человек сначала снял с семейного счета 10 миллионов рублей и перевел на счета, которые ему продиктовали злоумышленники.

Ранее актриса из сериала «Два холма» отдала мошенникам почти миллион рублей.