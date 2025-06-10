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Пожилая архангелогородка продала свой автомобиль по просьбе мошенников

В Архангельске пенсионерка продала свой автомобиль под влиянием мошенников
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Александр Кряжев/РИА Новости

В Архангельске пенсионерка перевела мошенникам 2,6 млн рублей. Об этом сообщает УМВД по Архангельской области в своем Telegram-канале.

«В начале июня северянка звонила в поликлинику, чтобы записаться на прием к врачу. После этого ей позвонил неизвестный, который под предлогом создания базы электронных медицинских карт выведал код из СМС-сообщения», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, затем собеседник сообщил, что мошенники хотят перевести ее средства на счет террористической организации и посоветовал перевести все свои деньги на «безопасный счет». При этом мужчина предупредил, что о переводах никому нельзя рассказывать.

Также сообщается, что женщина перевела мошенникам 1,8 млн рублей, после чего продала свою машину и вырученные деньги также отправила злоумышленникам. Родственники случайно заметили пенсионерку, когда она выходила из банкомата. Тогда они убедили ее рассказать о происходящем, после чего посоветовали сообщить в полицию.

Ранее в Нижнем Новгороде школьники прыгали в бассейн с крыши автомобиля, и это попало на видео.

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