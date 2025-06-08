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Студент из Забайкалья поверил в уголовное дело и отдал аферистам 20 млн рублей

В Забайкальском крае студент отдал мошенникам 20 миллионов рублей
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Shutterstock

Студент из Забайкалья отдал аферистам 20 миллионов из семейного бюджета, поверив в уголовные дела на себя и отца. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Мошенники под разными предлогами узнали у 20-летнего молодого человека информацию о финансовом положении семьи. «Сотрудники ФСБ» заявили, что со счетов юноши кто-то переводил деньги в другую страну, поэтому его могут привлечь к уголовной ответственности.

Чтобы избежать разбирательств, он снял с семейного счета десять миллионов рублей и перевел на счета, которые ему продиктовали злоумышленники.

Позже аферисты стали угрожать уголовным делом в отношении отца молодого человека. Он вспомнил, что у родителей есть сейф с наличными, и решил забрать деньги из него.

«В отсутствие старших родственников он забрал все имеющиеся в сейфе деньги и так же перевел мошенникам», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее женщина прилетела в РФ ради «соцвыплаты» от мошенников и лишилась 1,4 млн рублей.

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