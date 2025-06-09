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Актриса из сериала «Два холма» отдала мошенникам почти миллион рублей

Baza: актриса Кристина Александрова потеряла почти миллион рублей из-за мошенников
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kristinaa_aleksandrovaa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Кристина Александрова стала жертвой мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, изначально злоумышленники позвонили Александровой 28 мая. Они притворились работниками доставки цветов и сообщили якобы о посылке, которая была оформлена на адрес регистрации артистки в Москве. Актриса сообщила, что проживает в Реутове. После этого «сотрудники доставки» попросили назвать им код из СМС. Затем девушка получила по почте письмо, что ее якобы взломали на «Госуслугах». В сообщении был указан телефон, по которому стоило позвонить.

Александрова созвонилась якобы с сотрудниками ФСБ. Те ей заявили, что на имя актрисы оформлена доверенность на гражданина Украины. По их словам, чтобы аннулировать доверенность, нужно снять все деньги со счетов своих и своего мужа и положить их на безопасный счет.

Александрова сняла 975 тысяч рублей и перевела их мошенникам. Это заметил муж актрисы и позвонил ей, чтобы узнать, что происходит. Тогда артистка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Против злоумышленников возбудили уголовное дело.

Ранее Анита Цой выиграла почти миллион рублей в суде.

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