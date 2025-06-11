Власти Калифорнии отказались от помощи Флориды в прекращении протестов

Губернатор Ньюсом отказался от помощи Флориды, чтобы не усиливать хаос в городе

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом отказался принять помощь от штата Флорида в прекращении протестов в Лос-Анджелесе, чтобы не усиливать хаос в городе. Об этом сообщила Miami Herald пресс-секретарь политика Диана Крофтс-Пелайо.

«С учетом того, что гвардия изначально была не нужна, мы отклонили попытку губернатора Десантиса усугубить и без того хаотичную ситуацию, которую и так ухудшил лидер его партии (президент США Дональд Трамп. — «Газета.Ru»)», — заявила она.

Ранее глава Флориды Рон Десантис заявил в интервью телеканалу Fox News, что предлагал коллеге помощь в урегулировании ситуации в городе, на что получил отказ. Сообщается, что речь шла об отправке в регион гвардии Флориды.

Федеральный судья отклонил иск губернатора Ньюсома о немедленной остановке милитаризации Лос-Анджелеса администрацией Трампа.

Протесты в Лос-Анджелесе начались 6 июня из-за рейда иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов и не утихают до сих пор, при этом с каждым днем протестные акции становятся все более агрессивными. Как писала «Газета.Ru», после того как глава США Трамп, несмотря на призывы губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, принял решение направить две тысячи бойцов национальной гвардии в город для разгона митингующих, беспорядки распространились с пригородов на центр города.

Ранее стало известно об ущербе, нанесенном протестующими в Лос-Анджелесе.