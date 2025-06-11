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Суд отклонил просьбу губернатора Калифорнии остановить милитаризацию Лос-Анджелеса

Суд отклонил запрос Калифорнии срочно остановить милитаризацию Лос-Анджелеса
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Daniel Cole/Reuters

Федеральный судья отклонил запрос губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома о немедленной остановке милитаризации Лос-Анджелеса администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Старший окружной судья США Чарльз Р. Брейер назначил слушание на четверг (12 июня. — «Газета.Ru»)», — говорится в материале.

В начале июня рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса перерос в столкновения с протестующими. Представители Белого дома сочли акции протеста в городе «мятежом против закона».

Вскоре в Лос-Анджелес прибыла национальная гвардия. Около дюжины нацгвардейцев были замечены рядом с федеральным зданием в центре города, куда доставляли задержанных во время иммиграционных рейдов.

10 июня Ньюсом объявил, что подал иск в суд, чтобы немедленно остановить милитаризацию Лос-Анджелеса. Губернатор Калифорнии также обвинил Трампа в применении вооруженных сил против американских граждан.

Ранее Трамп оценил возможность применения закона о подавлении восстаний в Лос-Анджелесе.

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