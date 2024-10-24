Россиянам назвали топ недорогих мест, куда съездить в межсезонье

Калининград, Екатеринбург и Кисловодск признаны лучшими городами для поездок в межсезонье по соотношению цены и качества отдыха. Такие данные предоставил российский сервис онлайн-бронирования жилья Суточно.ру. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Лидером топ-10 городов для поездок в октябре и ноябре стал Калининград.

«Калининград – один из самых популярных городов для путешествий у россиян. Здесь множество достопримечательностей, исторических сооружений, красивая архитектура и природа. Вместе с этим Калининград отличается от других востребованных у туристов городов сравнительно невысокими ценами на аренду жилья – в среднем 3 100 рублей за сутки», – рассказывает Юрий Кузнецов, основатель, владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру.



Екатеринбург и Кисловодск также вошли в топ-3 городов для осенних поездок. Кроме того, в список рекомендуемых направлений в Суточно.ру включили Краснодар, Ярославль, Пятигорск, Тюмень, Волгоград, Самара и Геленджик.

Дешевле всего из перечисленных городов аренда жилья стоит в Ярославле – в среднем 2 500 за сутки. В Тюмени средняя ставка составляет 2 700 рублей за сутки, в Краснодаре и Волгограде – одинаково 2 900 рублей в каждом из городов, в Пятигорске и Самаре – 3 000 рублей, в Екатеринбурге – 3 200 рублей, в Кисловодске и Геленджике – 3 700 рублей.

Средняя стоимость аренды жилья в целом по России в октябре-ноябре этого года составляет 3 800 рублей за сутки. Это на 10% больше, чем год назад. В Москве аренда в среднем стоит 5 000 рублей за сутки, в Санкт-Петербурге – 3 600 рублей, в Сочи – 4 100 рублей.

В среднем туристы бронируют посуточное жилье этой осенью на трое суток.

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