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Россиянам назвали города с самым доступным отдыхом летом 2025 года

RT: аналитики составили рейтинг городов с самым дешевым отдыхом летом 2025 года
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Dmitrii Sakharov/Shutterstock/FOTODOM

Рейтинг российских городов с наиболее доступным отдыхом этим летом возглавили Чебоксары. Также в числе недорогих направлений оказались Киров, Ярославль, Казань, Петербург и другие города, передает RT со ссылкой на рейтинг, составленный аналитиками сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip на основе запросов на билеты и отели.

В столицу Чувашии россиянам перелет обойдется в среднем в 4,4 тыс. рублей, проживание стоит 3 тыс. рублей за сутки. Из интересных для туристов мест – красивая набережная, панорама на Волгу и величественный монумент «Мать-Покровительница».

Киров по доступности занял второе место, перелет сюда россиянам обойдется примерно в 4,9 тыс. рублей, а одна ночь в отеле на двоих – в 2,8 тыс. рублей. Этот город подойдет любителям неспешного ритма жизни, атмосферных улиц. Туристы могут здесь познакомиться с Вятским художественным музеем имени Васнецовых и другими достопримечательностями.

Третье место досталось жемчужине Золотого кольца – Ярославлю. Кроме того, в список недорогих для отдыха российских городов аналитики включили Санкт-Петербург, Архангельск, Псков, Самару, Тамбов, Казань и Мурманск.

Что касается зарубежных направлений, то, по мнению экспертов, в число наиболее доступных входят такие города, как Минск, Могилёв и Гомель в Белоруссии, Гюмри в Армении, а также Бухара и Ташкент в Узбекистане.

До этого гендиректор компании Tez Tour Воскан Арзуманов рассказал, что в этом году Китай стал одним из самых доступных направлений для семейного отдыха россиян. Даже поездка в Турцию обойдется значительно дороже – в среднем путевки стоят 130 тыс. рублей на человека, в то время как отдохнуть в Поднебесной можно за 90 тыс. рублей на одного.

Ранее москвичам назвали неочевидные направления для отдыха в июньские выходные.

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