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В ЦИК заявили, что выборы губернатора Курской области состоятся

Глава ЦИК Памфилова: выборы губернатора Курской области состоятся
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что выборы губернатора Курской области состоятся, несмотря на перенос ряда муниципальных избирательных процессов. Об этом сообщает ТАСС.

«Выборы губернатора проводить в Курской области целесообразно и даже необходимо в такой ситуации. Мы должны обеспечить правом голосования за губернатора области всех жителей, где бы они ни находились», — сказала Памфилова на заседании комиссии.

11 июня заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев сообщил, что избирком Курской области обратился в Центральную избирательную комиссию с предложением отложить проведение 43 муниципальных кампаний в восьми приграничных районах.

В мае секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев заявил, что ожидает сложности на выборах в шести регионах РФ. По его словам, речь о Забайкальском крае, Коми, Хакасии, Томске, а также Костромской и Иркутской областях. По мнению Якушева, партия рискует проиграть выборы в местный совет в Томске, а также выборы губернатора в Иркутской и Костромской области и Коми, довыборы депутата в заксобрание Северного округа, выборы депутатов 11 муниципальных округов и 37 представительных органов поселений и 19 глав сельских и городских поселений Забайкальского края.

Ранее правительство РФ не поддержало инициативу о прямых выборах мэров.

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