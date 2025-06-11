В ЦИК заявили, что выборы губернатора Курской области состоятся

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что выборы губернатора Курской области состоятся, несмотря на перенос ряда муниципальных избирательных процессов. Об этом сообщает ТАСС.

«Выборы губернатора проводить в Курской области целесообразно и даже необходимо в такой ситуации. Мы должны обеспечить правом голосования за губернатора области всех жителей, где бы они ни находились», — сказала Памфилова на заседании комиссии.

11 июня заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев сообщил, что избирком Курской области обратился в Центральную избирательную комиссию с предложением отложить проведение 43 муниципальных кампаний в восьми приграничных районах.

В мае секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев заявил, что ожидает сложности на выборах в шести регионах РФ. По его словам, речь о Забайкальском крае, Коми, Хакасии, Томске, а также Костромской и Иркутской областях. По мнению Якушева, партия рискует проиграть выборы в местный совет в Томске, а также выборы губернатора в Иркутской и Костромской области и Коми, довыборы депутата в заксобрание Северного округа, выборы депутатов 11 муниципальных округов и 37 представительных органов поселений и 19 глав сельских и городских поселений Забайкальского края.

Ранее правительство РФ не поддержало инициативу о прямых выборах мэров.