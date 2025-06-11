ЦИК отложил проведение муниципальных выборов в Курском приграничье

Избирком Курской области обратился в Центральную избирательную комиссии (ЦИК) России с предложением отложить проведение 43 муниципальных кампаний в 8 приграничных районах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя ЦИК РФ Николая Булаева.

Булаев заявил, что ЦИК поддерживает это предложение. Выборы, намеченные на сентябрь текущего года, были отложены.

В мае секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев заявил, что ожидает сложности на выборах в шести регионах РФ. По его словам, сложности партию ожидают в Забайкальском крае, Коми, Хакасии, Томске, а также в Костромской и Иркутской областях. По мнению Якушева, партия рискует проиграть выборы в местный совет в Томске, а также выборы губернатора в Иркутской и Костромской области и Коми, довыборы депутата в заксобрание Северного округа, выборы депутатов 11 муниципальных округов и 37 представительных органов поселений и 19 глав сельских и городских поселений Забайкальского края.

Ранее правительство РФ не поддержало инициативу о прямых выборах мэров.