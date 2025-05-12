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Правительство РФ не поддержало инициативу о прямых выборах мэров

Правительственная комиссия не поддержала инициативу о прямых выборах мэров
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Depositphotos

Правительственная комиссия по законодательной деятельности на заседании 12 мая не поддержала законопроект депутатов Госдумы о проведении прямых выборов мэров. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Депутаты от партии «Новые люди» предлагали ввести прямое избрание глав городов и муниципальных образований, если он не был избран представительным органом муниципального образования из своего состава.

Инициаторы отмечали, что данное нововведение позволит избежать затягивания процесса с назначением новых глав в тех случаях, когда местные депутаты месяцами не могут определиться с окончательной кандидатурой.

До этого с похожей инициативой выступала депутатская фракция «Справедливая Россия — За правду» (СЗРП). Таким образом будет восстановлено доверие людей к системе выборов и самоуправления и сохранена живая связь между населением и ближайшим к нему уровнем власти, заявили в Госдуме.

Ранее проигравший выборы мэра Березовского отказался покидать свой пост.

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