ФСБ: украинский агент пытался подорвать машину ветерана СВО

В Новгородской области Федеральная служба безопасности задержала агента украинских спецслужб, готовившего подрыв машины общественного деятеля — ветерана СВО, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Об этом пишет ТАСС

В ЦОС уточнили, что подрыв готовил 28-летний мужчина.

«Установлено, что гражданин Украины 1997 г. р. посредством мессенджера Telegram инициативно установил контакт с куратором <…>. Действуя по команде спецслужб Украины, фигурант изъял самодельное взрывное устройство из тайника в Великом Новгороде с целью подрыва автомобиля, принадлежащего общественному деятелю — ветерану СВО, и при подготовке теракта был задержан сотрудниками ФСБ России», — сказано в сообщении.

Накануне в Сухуме задержали российского агента украинской разведки, готовившего теракт в аэропорту столицы Абхазии. Сотрудники силовых структур выяснили, что злоумышленник тайно сотрудничал с представителем Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. По заданию украинской стороны он передавал сведения о своей работе в международном аэропорту Сухум, где числился инженером.

По информации ФСБ, он намеревался передать Украине план аэропорта и закрытой парковки, где принимают официальные международные делегации. Эти данные могли быть использованы для закладки взрывчатки и теракта.

Ранее появились подробности о готовившейся диверсии на оборонном заводе в Москве.