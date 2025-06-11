Задержанный в Новгородской области рассказал о работе на украинские спецслужбы

Украинский агент, задержанный в Новгородской области, в январе 2025 года получил от кураторов задание узнать место проживания одного из ветеранов специальной военной операции (СВО) для дальнейшей расправы над ним. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на видео с взятым под стражу мужчиной, предоставленное Федеральной службой безопасности (ФСБ) РФ.

По словам агента Киева, в октябре 2023 года он нашел Telegram-канал, курируемый украинскими специальными службами. Далее мужчина связался с куратором и получил задание поджечь несколько автомобилей, что он и сделал в сентябре и декабре 2024 года. Задержанный предположил, что машины принадлежали российским военнослужащим.

«Я получил задание в январе 2025 года по разведке местонахождения автомобиля и места проживания военнослужащего с целью в дальнейшем его ликвидации», — признался украинский агент.

11 июня в ФСБ РФ сообщили, что сотрудники ведомства задержали 28-летнего жителя Новгородской области по подозрению в подготовке подрыва машины одного из общественных деятелей — ветеранов СВО. В заявлении уточнялось, что мужчина изъял самодельное взрывное устройство из тайника в Великом Новгороде и собирался установить его на автомобиль военнослужащего. Но ему помешали силовики.

Ранее в Абхазии задержали агента украинской разведки, планировавшего теракт в аэропорту.