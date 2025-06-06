В Киеве заявили о восстановлении электроснабжения

Администрация Киева заявила о восстановлении электроснабжения в городе

Энергетики восстановили электроснабжение в украинской столице Киеве. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

По данным властей, без электричества утром остались более двух тысяч квартир в городе.

«Киевские энергетики вернули свет всем клиентам, которые остались без света после ночной атаки», — сказано в сообщении.

В ночь на 6 июня Россия нанесла массированный удар по различным объектам инфраструктуры Украины. Для поражения целей применялись стратегические бомбардировщики Ту-95 с ракетами Х-101, ракетные комплексы «Искандер-М», корабли Черноморского флота с ракетами «Калибр» и беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ночная атака российских войск по территории Украины являются ответом на организованные ею террористические акты.

Ранее в Госдуме назвали «легким поглаживанием» новый массированный удар по Украине.