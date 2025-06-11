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Сооснователя «Смысловых галлюцинаций» Бурдина хотят отправить в колонию

Гособвинение запросило четыре года колонии для Бурдина, обвиняемого в нападении
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Владимир Бурдин/Vk.com

Сторона обвинения запросила четыре года колонии общего режима для сооснователя рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Свердловской области.

В заявлении отмечается, что 11 июня в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга состоится вторая часть прений сторон.

«Выступает защита», — уточнили в пресс-службе.

Бурдина задержали в ноябре прошлого года за нападение с ножом на Алексея Кривокорытова. Позже в отношении музыканта было возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, суд в Екатеринбурге отправил его в СИЗО.

6 февраля 2025 года журналисты РИА Новости сообщили, что сооснователь «Смысловых галлюцинаций» в ходе судебного заседания признал свою вину. Он рассказал, что был знаком с потерпевшим в течение «пары лет», и выразил готовность извиниться перед Кривокорытовым.

В апреле состоялось еще одно заседание в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга, в ходе которого потерпевший изменил свои показания. По его словам, он точно не помнит, кто ударил его ножом. Нападение произошло в квартире общего знакомого Бурдина и Кривокорытова, на тот момент в помещении было пять человек. Все они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее осужденного певца Шарлота перевели в колонию-поселение в Самарской области.

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