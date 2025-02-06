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Основатель группы «Смысловые галлюцинации» признал вину

Музыкант Бурдин признал вину по делу о причинении тяжкого вреда
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Владимир Бурдин/YouTube

Сооснователь рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин признал свою вину в районном суде Екатеринбурга. Об этом сообщает РИА Новости.

Бурдина обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Музыкант принял вину в полном объеме и был допрошен в качестве подозреваемого. Артисту предъявлено обвинение и назначены экспертизы.

На вопросы своего адвоката, готов ли Бурдин извиниться перед потерпевшим, он ответил утвердительно.

«Конечно, готов, с потерпевшим был знаком пару лет. <...> Я все-таки личность медийная. Но куда мне бежать?» – заявил музыкант.

Издание отметило, что артист понадеялся на более мягкую меру пресечения.

По данным Telegram-канала «Вечерние ведомости», в ноябре 2024 года Бурдин ударил человека ножом в ходе конфликта — этот инцидент, утверждает канал, и послужил возбуждения причиной уголовного дела. Из-за случившегося артиста изначально поместили в психдиспансер, но 27 января судья свердловского суда избрала ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее на ресторан Крида и Тимати подали иск почти на 60 тысяч рублей.

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