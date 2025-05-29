Певца Шарлота перевели в колонию-поселение в Самарской области

Певец и блогер Эдуард Шарлот помещен в колонию-поселение №1 в городе Тольятти Самарской области. Об этом ТАСС рассказал отец исполнителя Валерий Шарлот.

Он подчеркнул, что его сына привезли в колонию-поселение после майских праздников.

Валерий подчеркнул, что певец в данный момент занимается восстановлением паспорта, который сжег ранее. Отец музыканта также сообщил о намерении подать кассационную жалобу с целью смягчения приговора своему сыну.

Самарский областной суд ранее признал Шарлота виновным в реабилитации нацизма и нарушении права на свободу совести и вероисповедания, приговорив его к 5,5 года колонии-поселения.

Помимо этого, певцу запретили заниматься администрированием сайтов в интернете на четыре года. Также Шарлоту были предъявлены обвинения в уничтожении официальных документов и возбуждении ненависти, сопряженном с угрозой насилия, однако они были сняты из-за отсутствия состава преступления.

В январе 2025 года прокуратура Самарской области выступила с требованием пересмотреть приговор исполнителю, считая его слишком мягким. Кроме того, апелляционную жалобу подала защита артиста. 15 апреля Апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде признал законным приговор, вынесенный певцу.

Ранее адвокат Шарлота заявлял, что певец надеется на освобождение.