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В США раскрыли число задержанных за день участников протестов в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе задержали почти 200 протестующих за день
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Eric Thayer/AP

Полиция Лос-Анджелеса задержала за день 197 участников протестов. Об этом сообщил глава местного полицейского управления Джим Макдоннелл в эфире телеканала Fow News.

«В субботу полиция Лос-Анджелеса задержала 27 человек, в воскресенье этот показатель вырос до 40. В понедельник количество задержаний увеличилось до 114, а за один лишь сегодняшний день мы произвели 197 арестов», — сказал глава управления полиции.

Макдоннелл добавил, что полиция стала чаще фиксировать случаи «опасного и противоправного поведения» протестующих.

По словам мэра Лос-Анджелеса Карен Басс, за ночь вандалы нанесли урон 23 заведениям. В частности, на фасадах нескольких зданий были нанесены граффити, уточнила глава города.

Протесты в Лос-Анджелесе начались 6 июня и не утихают до сих пор, при этом с каждым днем протестные акции становятся все более агрессивными. Как писала «Газета.Ru», после того как президент США Дональд Трамп, несмотря на призывы губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, принял решение направить две тысячи бойцов национальной гвардии в город для разгона митингующих, беспорядки распространились с пригородов на центр города.

Ранее в Лос-Анджелесе ввели комендантский час из-за протестов.

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