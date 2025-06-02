Россиянам рассказали, кто получит пенсию в июне досрочно

В связи с длинными выходными в июне, приуроченными к празднованию Дня России, некоторые пенсионеры получат пенсию досрочно. Речь идет о периоде с 12 по 15 июня, рассказали ТАСС в пресс-службе Социального фонда России.

Там заявили, что гражданам, у которых выплата пенсии приходится на эти даты, перечислят средства до праздничных выходных.

«В каждом субъекте сроки досрочной доставки будут определены с учетом местных графиков работы банков и почты», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что если пенсионер вместе с пенсией получает и другие выплаты Соцфонда, они также будут перечислены досрочно. Для этого не нужно подавать какие-либо заявления или обращаться в фонд, так как средства поступят автоматически.

На прошлой неделе эксперт Центра «ИНСАП» Президентской академии Марина Лопатина напомнила, что в июне россияне смогут отдохнуть целых четыре дня подряд — с 12 по 15 июня. По ее словам, рабочая неделя накануне праздников сократится до трех дней — с 9 по 11 июня. Среда, 11 июня, будет предпраздничной, поэтому рабочий день завершится на час раньше.

Как отметила эксперт 12 июня, в День России, страна будет отдыхать в связи с государственным праздником. Стандартные выходные выпадут на 14 и 15 июня, а дополнительный выходной добавится 13 июня — он был перенесен с 8 марта, так как в 2025 году этот день пришелся на субботу.

Ранее Социальный фонд выяснил, что пенсия женщин в России оказалась в среднем выше, чем у мужчин.