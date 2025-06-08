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Стало известно, кто стрелял в колумбийского сенатора Мигеля Урибе

El Tiempo: стрелявшим в колумбийского сенатора Урибе оказался подросток
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Depositphotos

Стрелявшим в колумбийского сенатора Мигеля Урибе Турбая, который планировал стать кандидатом в президенты, оказался подросток. Об этом сообщила газета El Tiempo.

«Предполагаемый нападавший — это 15-летний подросток, он был ранен охранниками Урибе», — пишет издание со ссылкой на власти.

Как рассказали газете свидетели, несовершеннолетний нападавший приехал на мотоцикле. По их словам, подозреваемый подошел к сенатору на расстояние около полутора метров, после чего выстрелил в спину около шести раз. Одна из пуль попала Урибе в голову. Политик находится в больнице.

Нападение на Турбая произошло во время предвыборного мероприятия на западе Боготы. Мэр Боготы Карлос Галан сообщил о задержании подозреваемого.

Сенатор является кандидатом в президенты от партии «Демократический центр» на выборах в 2026 году. По данным журналистов, двое вооруженных людей выстрелили в сенатора сзади, когда он выступал на мероприятии.

Ранее журналист ударил президента Аргентины микрофоном.

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