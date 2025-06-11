В Лос-Анджелесе могут ввести комендантский час из-за протестов

Басс: комендантский час может быть введен в Лос-Анджелесе

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, что в центре города может быть введен комендантский час из-за продолжающихся протестов. Ее слова приводит Associated Press.

«Мы рассматриваем возможность ввести комендантский час, мы рассматриваем возможность принять более жесткие меры в случае продолжения насилия», — сказала Басс.

В начале июня рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса перерос в столкновения с протестующими. Представители Белого дома сочли акции протеста в городе «мятежом против закона». Вскоре в Лос-Анджелес прибыла национальная гвардия Калифорнии. Около дюжины нацгвардейцев были замечены рядом с федеральным зданием в центре города, куда доставляли задержанных во время иммиграционных рейдов.

Протесты начались 6 июня и не утихают до сих пор, при этом с каждым днем протестные акции становятся все более агрессивными. Как писала «Газета.Ru», после того как президент США Дональд Трамп, несмотря на призывы губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, принял решение направить две тысячи бойцов национальной гвардии в город для разгона митингующих, беспорядки распространились с пригородов на центр города.

Ранее политолог объяснил, кто стоит за беспорядками в Лос-Анджелесе.