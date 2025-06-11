Госдума приняла проект о требованиях к расселению при КРТ

Депутаты Государственной думы приняли во втором чтении законопроект, в рамках которого предлагается наделить Москву, Санкт-Петербург и Севастополь правом самостоятельно устанавливать требования к местам расположения новостроек при переселении граждан по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщает ТАСС.

Согласно действующему законодательству, собственники жилых помещений при переселении в рамках КРТ должны получать равнозначное жилье в том же поселении. Данный законопроект позволит городам федерального назначения самостоятельно определять, где будет расположено новое жилье горожан.

«Это могут быть более комфортные районы с более развитой инфраструктурой или районы вблизи от предыдущего места жительства, которое многим, старшему поколению в особенности, стало родным», — сказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

7 июня президент России Владимир Путин утвердил закон, который позволит с 1 июля 2026 года использовать биометрические данные при оформлении сделок с недвижимостью дистанционно. Согласно закону, подать заявление на регистрацию прав на недвижимость можно будет в электронном виде, если стороны подтвердят свою личность через ЕБС и подпишут документы усиленной квалифицированной электронной подписью.

Ранее в Госдуме предложили вовремя обеспечивать жильем вышедших на пенсию госслужащих.