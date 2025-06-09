В Госдуме предложили вовремя обеспечивать жильем вышедших на пенсию госслужащих

Группа депутатов Государственной думы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложила установить с 2027 года трехлетний срок для гарантированного получения единой социальной выплаты (ЕСВ) судебным приставам, сотрудникам ФСИН, таможенной и пожарной служб, которые вышли на пенсию. Парламентарии направили соответствующий законопроект на заключение в правительство РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

«Законопроектом предлагается установить с 2027 года трехлетний срок получения ЕСВ для граждан Российской Федерации, уволенных со службы в учреждениях и органах в связи с выходом на пенсию и принятых в период прохождения службы на учет для получения ЕСВ», - сказано в пояснительной записке.

Как отмечается в документе, сейчас наиболее распространенной социальной гарантией среди сотрудников является предоставление такой выплаты для покупки или строительства жилого помещения. Сотрудник имеет право получить ЕСВ один раз за весь период госслужбы, если он прослужил в учреждениях и органах не менее десяти лет.

Также инициативой предлагается до следующего года установить переходный период, за который необходимо обеспечить получение ЕСВ россиянами, уже состоящими на учете.

Слуцкий в беседе с агентством заявил, что в настоящее время порядка 28 тысяч сотрудников ФСИН, судебных приставов, пожарных и таможенников стоят в очереди за такой выплатой.

«Это приводит к тому, что сотрудники этих служб теряют одну из важнейших мотиваций к профессии: возможность своевременно получить положенную по закону льготу для приобретения собственного жилья. Эту выплату ждут, на нее рассчитывают», — отметил депутат.

7 июня президент России Владимир Путин подписал закон, касающийся пенсионного обеспечения для чиновников, работавших в органах власти федеральной территории «Сириус», а также в ее контрольных и избирательных структурах.

Ранее в Госдуме предложили ввести льготную ипотеку для работников некоторых сфер.