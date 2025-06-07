С 2026 года сделки с недвижимостью можно будет проводить по биометрии

Путин подписал закон о применении биометрии в сделках с недвижимостью

Президент России Владимир Путин утвердил закон, который позволит с 1 июля 2026 года использовать биометрические данные при оформлении сделок с недвижимостью дистанционно. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно закону, подать заявление на регистрацию прав на недвижимость можно будет в электронном виде, если стороны подтвердят свою личность через Единую биометрическую систему (ЕБС) и подпишут документы усиленной квалифицированной электронной подписью.

Депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с РИА Новости пояснил, что теперь заявления на регистрацию прав и все необходимые документы можно будет подавать онлайн, если они заверены усиленной квалифицированной электронной подписью.

Он отметит, что нововведение избавит граждан от бумажной волокиты и необходимости отдельно указывать согласие на использование электронной подписи. Достаточно загрузить документы, подписать их и пройти биометрическую идентификацию — например, по лицу или голосу.

Говырин добавил, что система ЕБС уже используется в банках и госструктурах, а теперь ее функциональность расширится. Временной зазор до 2026 года нужен, чтобы Росреестр и другие службы подготовили необходимые технические доработки, заключил он.

Ранее глава СК предложил ввести для мигрантов обязательную регистрацию по биометрии.