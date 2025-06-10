Власти Антальи проверяют информацию о заболеваниях российских туристов

Власти курортной Антальи в Турции обратились к отелям с запросом о наличии вирусов среди российских туристов. На данный момент подобных случаев не зафиксировано, и туристическая отрасль внимательно следит за публикациями в СМИ о возможных заболеваниях россиян, сообщили РИА Новости в муниципалитете региона.

«С нашей стороны были направлены соответствующие запросы отелям региона сразу после сообщений в СМИ. Мы не получили никакой негативной информации, речи о каком-либо массовом заражении вирусами нет. Туристическая индустрия региона также держит ситуацию на контроле, связывается с отелями, непосредственно с российскими туристами, от них тоже нет массовых жало», — отметили в муниципалитете.

Кроме того, Министерство здравоохранения Турции заявило, что официальных обращений по поводу предполагаемой вспышки вируса Коксаки среди российских туристов не поступало.

Вирус Коксаки представляет собой энтеровирусную инфекцию, которая чаще всего передается через воду, пищу и при близком контакте с зараженным человеком. Этот вирус не является новым и регулярно регистрируется в странах с теплым климатом в летний период, включая многие популярные туристические направления.

До этого сообщалось, что десять россиян могли заразиться вирусом Коксаки во время отдыха в Турции за май и июнь.

Ранее россияне на Мальдивах пожаловались на комаров, переносящих опасный вирус.