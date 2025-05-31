Россияне на Мальдивах пожаловались на комаров, переносящих опасный вирус

На Мальдивах среди российских отдыхающих возросла тревога из-за распространения опасного вируса чикунгунья. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, туристы начали массово закупать репелленты и другие средства защиты от насекомых. Причиной паники стали участившиеся случаи укусов желтолихорадочных комаров, которые являются переносчиками вируса. Отдыхающие жалуются, что гостиницы не обрабатывают территорию от насекомых, а в номерах зачастую нет даже фумигаторов.

По словам туристов, укусы проявляются либо в виде большого волдыря, либо как мелкие красные точки. Заболевание сопровождается высокой температурой (до 40°C) и сильной болью в суставах. Симптомы этого заболевания проявляются через 2-12 дней после укуса комара.

Ситуацию осложняет тот факт, что вспышка вируса уже началась в соседней Шри-Ланке, что усиливает обеспокоенность отдыхающих на островах, обратил внимание канал.

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко предупредил, что тигровые комары, которые переносят лихорадку чикунгунья, добрались и до России. Он уточнил, что переносчиков лихорадки начали замечать в южных регионах РФ, в частности, в Крыму и Краснодарском крае.

Ранее россиянам назвали простые способы отпугнуть комаров без вреда для здоровья.