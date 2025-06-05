Стало известно о новых случаях вируса Коксаки в Турции среди российских туристов

Десять россиян могли заразиться вирусом Коксаки во время отдыха в Турции за май и июнь. Уже подтверждено два случая, пишет Telegram-канал Mash.

«Одна из крупных российских страховых зафиксировала 4200 обращений за это время. Из них — всего 10 обращений от туристов с подозрением на вирус. Два случая, по данным страховой, уже подтверждены, а по остальным документы еще не получены», — говорится в сообщении.

В Российском союзе туриндустрии каналу сказали, что в 2024 году за тот же период зарегистрировали девять случаев заболевания.

До этого Ассоциация туроператоров России (АТОР) призвала не паниковать из-за сообщений о вирусе Коксаки на турецких курортах. По ее данным, страховые компании фиксируют единичные случаи обращений по поводу заражения. Так, самые крупные туроператоры по данным на 4 июня не зафиксировали обращений российских туристов по поводу заболевания Коксаки. В то же время, в Ассоциации заверили, что случаи заражения бывают каждый год, и это стандартная ситуация.

О вспышке вируса Коксаки в отеле 1 июня сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его данным, заболели 15 российских туристов, среди них дети. У всех заразившихся одинаковые симптомы: рвота, диарея и сыпь. Гостей отеля не предупредили о вспышке вируса, отмечали журналисты.

Ранее россияне на Мальдивах пожаловались на комаров, переносящих опасный вирус.