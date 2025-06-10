Бренд воды «Сенежская» ответил на обвинения в опасности продукта

Российский бренд бутилированной воды «Сенежская» отверг обвинения в опасности продукта. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу компании.

В заявлении подчеркнули, что распространяющий информацию об опасности продукта источник не предоставляет официальных результатов лабораторных исследований, которые подтвердили бы данное заявление.

В компании заявили, что со своей стороны публикуют свежий протокол испытаний от 6 июня. В нем показатель по литию составляет менее 0,01 мг/л, утверждают в пресс-службе.

Представители бренда добавили, что следят за ситуацией, и отметили готовность к взаимодействию с профильными надзорными органами.

10 июня Telegram-канал «SHOT Проверка» сообщил, что в воде «Сенежская», отобранной в магазине «Ашан» в Самарской области, нашли несоответствие по содержанию лития. Предельно допустимая концентрация лития в питьевой воде составляет 0,03 мг/л, утверждает издание.

Позже в пресс-службе «Ашан ретейл Россия» заявили, что партия питьевой воды, в которой обнаружили превышение допустимого уровня лития, была утилизирована.

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