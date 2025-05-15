Врач предупредила россиян о страшной опасности картофеля фри для детей

Для детского питания картофель фри и прочий фастфуд не подходят – их детский организм не справляется с подобными блюдами, которые перегружают поджелудочную железу и печень. Все это чревато массой заболеваний, в том числе онкологическими, предупредила в беседе с 360.ru диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

Картофель фри обрабатывается сульфитами, чтобы уберечь его от потемнения, а это может привести к появлению аллергии, отметила врач.

«Избыточная калорийность фастфуда, содержание в нем трансжиров приводит к повышению риска алиментарно-зависимых заболеваний и онкологических заболеваний в будущем», — добавила она.

Проблемой является то, что у детей зачастую фастфуд ассоциируется с праздничным меню, а различные маркетинговые ходы привлекают к нему еще большее внимание. Поэтому фастфуд можно назвать неизбежностью современного мира – рано или поздно все дети попробуют такую еду. Но важно постараться как можно дольше ограничивать их – например, дошкольникам нельзя давать картофель фри и похожие блюда, подчеркнула Русакова.

Если у ребенка есть какие-то проблемы со здоровьем – например, болезни ЖКТ, аллергия, дефицит ферментов, незрелая поджелудочная железа и проблемы с печенью, то фастфуд должен быть строго исключен из рациона, добавила врач.

Если же родители все-таки дают ребенку фастфуд, то делать это следует осторожно, постепенно, небольшими порциями. Русакова порекомендовала привлекать детей к готовке, побуждая их интерес к здоровой пище, а также ввести режим питания с обязательным регулярным употреблением свежих овощей, фруктов, ягод, рыбы.

«Надо понимать, что дети копируют поведение взрослых, пищевые привычки в семье, и если вы хотите, чтобы ваш ребенок правильно и разнообразно питался, то вы должны в первую очередь стать для него примером», — заключила диетолог.

До этого депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева призвала утвердить четкий порядок составления меню для школьных буфетов – по ее словам, необходимость этого подтверждает обеспокоенность родителей, которые жалуются на изобилие фастфуда и газировки в столовых образовательных учреждений. Если 70-80% ассортимента в буфете – сплошной фастфуд, то это уже ненормально, подчеркнула парламентарий.

Ранее в Ленобласти трехлетняя девочка отравилась картофелем фри, ее не спасли.