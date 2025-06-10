В МИД РФ осудили нападки на семью главы офиса «России сегодня» в ФРГ

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова осудила решение полиции Германии изъять паспорта у супруги и дочери главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергея Феоктистова. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, действия немецкой стороны похожи на акции полицаев времен Третьего рейха.

«Точно так же расправлялись с представителями общественности, точно так же расправлялись с неугодными журналистами, с редакциями», — сказала она.

Захарова отметила, что система пропаганды в ФРГ «играет полностью в игру по изничтожению альтернативной точки зрения», предложенную властями страны.

Также она заявила, что Российская Федерация в рамках закона даст ответ на агрессивные действия Берлина в отношении Феоктистова. Дипломат рассказала, что РФ предпримет соответствующие меры в отношении немецких журналистов.

10 июня Феоктистов сообщил, что немецкая полиция пришла в берлинскую квартиру его семьи и забрала паспорта у его жены и семилетней дочери. По его словам, правоохранители изъяли паспорта под предлогом того, что семья может скрыться и не выполнить предписания покинуть Германию до 19 августа.

Глава представительства медиагруппы также заявил, что его 6 июня не выпустили с рейса в аэропорту Берлина.

После произошедшего генеральный директор «России сегодня» Дмитрий Киселев выразил мнение, что этот инцидент свидетельствует о том, что Германия скатывается в колею к войне с Россией.

Ранее власти ФРГ закрыли бюро Первого канала и обязали журналистов покинуть страну.