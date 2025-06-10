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В Германии изъяли паспорта у семьи главы офиса «России сегодня»

Полиция изъяла паспорта у семьи главы представительства «России сегодня» в ФРГ
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Нина Зотина/РИА Новости

Немецкая полиция пришла в берлинскую квартиру семьи главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Германии Сергея Феоктистова и изъяла паспорта у его супруги и семилетней дочери. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Феоктистова, полицейские изъяли паспорта под предлогом того, что семья может скрыться и не выполнить предписания покинуть Германию до 19 августа.

Глава представительства «России сегодня» подчеркнул, что в аналогичных ситуациях с российскими журналистами паспорта не изымали.

В публикации отмечается, что в пятницу, 6 июня, Феоктистова не выпустили с рейса в аэропорту Берлина.

В ноябре 2024 года сообщалось, что власти Берлина отказали в продлении вида на жительство (ВНЖ) трем сотрудникам российских СМИ и одному гражданину России, которого связывают с медиагруппой «Россия сегодня».

Причиной отказа стали обвинения в распространении телеканалом RT и аффилированным с ним агентством Ruptly «дезинформации и пропаганды», направленных на дискредитацию западных стран и Евросоюза, а также в угрозе интересам Германии.

Ранее власти ФРГ закрыли бюро Первого канала и обязали журналистов покинуть страну.

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