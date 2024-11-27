В Германии закрыли бюро Первого канала. Россия пообещала ответить

Власти Германии решили закрыть немецкое бюро Первого канала. Как рассказал корреспондент Иван Благой, ему вместе с коллегой предписали покинуть страну. В уведомлении властей ФРГ сказано, что бюро закрывают из-за угрозы общественному порядку и безопасности Германии и ЕС. Такое решение последовало сразу после выхода репортажа Первого канала о гражданине Германии, задержанном из-за подозрений в причастности к подрыву на газораспределительной станции в Калининграде.

Корреспондент Первого канала Иван Благой заявил, что власти Германии закрывают немецкое бюро телеканала.

По словам журналиста, в первой половине декабря он и его коллега Дмитрий Волков должны покинуть территорию ФРГ. Благой уточнил, что документ корреспонденты получили от немецких властей во вторник.

В уведомлении, отмечает Благой, деятельность Первого канала назвали представляющей угрозу общественному порядку и безопасности Германии и Евросоюза. Она, как утверждается, может влиять на «процесс формирования общественного мнения и принятия решений в государствах-членах».

Немецкое бюро Первого канала решили закрыть почти сразу после выхода репортажа о задержании гражданина Германии Николая Гайдука.

Мужчину подозревают в причастности к подрыву на газораспределительной станции в Калининграде в марте 2024 года. По данным корреспондента Благого, Гайдук приехал из Польши для совершения новой диверсии на объекте энергетики.

«Николай Гайдук пытался ввезти в нашу страну взрывчатку. Уголовное дело возбуждено сразу по двум статьям — «Контрабанда взрывчатых веществ» и «Террористический акт», — рассказал он.

По его словам, Гайдук проживал в Гамбурге. Съемочная группа Первого канала прошлась по улицам города, показала улицу, где якобы проходили встречи подозреваемого «с куратором из украинских спецслужб».

Замглавы МИД России Александр Грушко назвал грубейшим нарушением закрытие немецкого бюро Первого канала. Он пообещал зеркальный ответ российской стороны.

«Рассматриваем это как очередной недружественный шаг властей ФРГ. Разумеется, будем продолжать бороться за права наших журналистов, используя все необходимые для этого средства. Но если никакого движения в плане уважения их прав не будет, надо будет отвечать взаимностью», — сказал Грушко.

Россия объявит об ответе уже 27 ноября, заявила представитель МИД Мария Захарова.

Российские телеканалы на Западе

После начала специальной военной военной операции на Украине Первый канал попал под американские санкции. Как поясняли в минфине США, причиной стала деятельность в пользу правительства России.

Он также попал под санкции ЕС. Всего с начала СВО в странах Евросоюза запретили вещание нескольких российских СМИ, в том числе НТВ/«НТВ Мир», «Россия 1», «РЕН ТВ», RT и Sputnik. В отдельных странах, например в Латвии, было ограничено вещание 80 российских телеканалов. В мае Совет Европейского союза запретил вещание Voice of Europe, РИА Новости, «Известий» и «Российской газеты» на территории ЕС за «военную пропаганду».

В Чехии в конце октября заблокировали Telegram-каналы «RT на русском» и «Специально для RT». Как отмечало агентство РИА Новости, данное решение связали с «нарушением местного законодательства». А сайт РИА Новости заблокировали в Молдавии в конце сентября. Доступ закрыли у всех операторов, при входе появляется предупреждение об «угрозе безопасности».

Кроме того, в сентябре этого года проживающую в Германии супружескую пару с украинским гражданством заподозрили в организации показа в интернете российских телеканалов, которые находятся под санкциями Евросоюза. За показ «России 1» и RT по закону о внешней торговле супругам грозит год тюремного заключения.