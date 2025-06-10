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Гендиректор «России сегодня» напомнил Германии о двух развязанных мировых войнах

Киселев прокомментировал изъятие паспортов семьи главы офиса «России сегодня»
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Изъятие немецкой полицией паспортов у жены и дочери главы представительства медиагруппы «России сегодня» в Берлине Сергея Феоктистова свидетельствует о том, что Германия скатывается в колею к войне с Россией. Такое мнение высказал генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселёв в беседе с РИА Новости.

«Германия скатывается в привычную колею к войне с Россией - две мировых войны она начала и вопрос: на что она надеется в третьей? Явно готовит общественное настроение в этом направлении», — сказал он.

10 июня стало известно, что немецкая полиция пришла в берлинскую квартиру семьи главы представительства медиагруппы Феоктистова и изъяла паспорта у его супруги и семилетней дочери. По словам Феоктистова, полицейские изъяли паспорта под предлогом того, что семья может скрыться и не выполнить предписания покинуть Германию до 19 августа.

Глава представительства «России сегодня» подчеркнул, что в аналогичных ситуациях с другими российскими журналистами паспорта не изымали. В публикации отмечается, что в пятницу, 6 июня, Феоктистова не выпустили с рейса в аэропорту Берлина.

Ранее власти ФРГ закрыли бюро Первого канала и обязали журналистов покинуть страну.

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