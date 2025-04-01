Российский сапер рассказал, как ВСУ маскировали мины в Курской области

Украинские военные в Курской области специально приклеивали траву к противопехотным минам «Лепесток», чтобы усложнить их поиск для военных и мирных граждан. Об этом в интервью РИА Новости заявил оператор беспилотной машины разминирования с позывным «Нептун».

По его словам, обклеивание мин травой — любимый способ маскировки ВСУ.

«Не отличишь от травы, очень хорошо они научились маскировать их, к сожалению», — заявил сапер.

Нептун выразил уверенность в том, что такая маскировка делается бойцами вручную.

До этого бойцы группировки войск «Север» сообщили, что в Курской области зафиксированы случаи применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) новой тактики атак с использованием дронов для сброса замаскированных мин.

Российские военные уточнили, что мины типа «лепесток» обклеиваются травой для маскировки, после чего сбрасываются с беспилотников, известных как «Баба-Яга». Один дрон обычно может нести два контейнера, каждый из которых содержит по 40 таких мин.

Ранее в Москве обнаружили предмет, похожий на мину-лепесток.