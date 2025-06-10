Лукашенко объяснил нехватку картошки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что дефицит картошки в стране был создан искусственно по внутриполитическим причинам. Соответствующий видеофрагмент опубликовал близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал «Пул Первого».

По словам президента, после проверки комитетом госконтроля «некоторых деятелей» обнаружилось, что дело было «в политике».

«Бульбы (картошки. — «Газета.Ru») хватало, но где-то придержали, чтобы показать, что президент в ценообразование вмешался, поэтому вот результат. А когда он с наручниками пришел, на стол положил, бульба появилась», — заявил Лукашенко на совещании по развитию национального кинематографа в «Беларусьфильме».

До этого Лукашенко заявил, что в республике необходимо вырастить столько картошки, чтобы хватило и Белоруссии, и России.

Президент России Владимир Путин говорил, что обсуждал дефицит картофеля со своим белорусским коллегой. По словам последнего, «у них уже все продали в Россию», поэтому дефицит существует в обеих странах.

Ранее Лукашенко сообщил о рекордном падеже скота.