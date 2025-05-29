Лукашенко заявил о рекордном падеже скота. И пообещал сажать за гибель «деток-теляток»

В Белоруссии массово гибнет скот, но данные об этом скрывают на местах, заявил президент страны Александр Лукашенко и призвал уголовно наказать виновных. В парламенте республики сообщили, что Минск не будет просить помощи у России. Помимо проблемы с сокращением поголовья скота, в Белоруссии есть и другая: заморозки повредили урожай картофеля. Лукашенко призвал население выращивать корнеплод на своих огородах.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров заявил, что в республике массово гибнет скот, и цифры уже достигли исторического максимума.

«Самое главное, что меня до глубины души возмущает: районные ветврачи вместо того, чтобы лечить, профилактировать и прочее, обсуждают с врачами в хозяйствах, как скрыть этот падеж... Это кошмар, это недопустимо. За это надо нести уголовную ответственность», — заявил президент.

Глава республики потребовал в срочном порядке исправить положение и подчеркнул, что потери поголовья — вопрос, разрушающий животноводческую отрасль.

Лукашенко, «как человек деревенский и работавший немного в сельском хозяйстве», заявил, что не понимает, как можно допустить гибель «маленьких деток-теляток». Он поручил вице-премьеру и министру сельского хозяйства доложить о мерах по снижению падежа, а генпрокурору — доложить, какое число людей отправили за решетку за сокрытие данных.

Национальный статистический комитет Республики Беларусь сообщил, что в первой половине 2025 года произведено больше сельскохозяйственной продукции, чем в эти же даты в 2024 году.

При этом, согласно данным на 1 мая, в Белоруссии есть 4 млн голов крупного рогатого скота (меньше на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из которых 1,4 млн животных — коровы. Свиней в республике 1,9 млн (численность сократилась на 13% по сравнению с прошлым годом).

У Москвы помощи не попросят

Белоруссия сама решит проблему падежа скота и не будет просить помощи у России, хотя Москва всегда может рассчитывать на своего партнера, заявил зампред комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Олег Гайдукевич в беседе с «Абзацем»:

«Лукашенко очень ответственно и требовательно относится к этой проблеме, и, если он взялся за ее решение, значит, вопрос будет решен. Белоруссия гордится своим сельским хозяйством и поставляет продукцию по всему миру. Помощь России в этом вопросе не нужна, у нас отличное взаимодействие внутри Союзного государства, и в Минске знают, что всегда Москва придет на помощь, если это потребуется».

Гайдукевич отметил, что с такой проблемой сталкиваются во всем мире, так как постоянно появляются новые болезни, однако многие страны не раскрывают своих реальных потерь.

Заморозки загубили картошку

27 мая президент РФ Владимир Путин сообщил о разговоре с Лукашенко, в котором белорусский президент пожаловался на дефицит картофеля из-за экспорта в Россию.

«Картошки-то не хватает у нас, оказывается. Да. Разговаривал с Александром Григорьевичем Лукашенко, он говорит, ну и у нас уже все продали в Россию», — процитировал Путин своего белорусского коллегу.

После слов Путина Лукашенко заявил, что в республике необходимо вырастить столько картошки, чтобы хватило и Белоруссии, и РФ:

«Очень много разговоров. Особенно после совещания у президента России, где он там пошутил по поводу картошки. Но для нас это очень серьезный вопрос. В каком плане? Чего-чего, но картошку мы выращивать умеем. Надо вырастить столько, чтобы хватило нам и России».

22 мая президент Белоруссии сообщал, что весенние заморозки навредили посевам картофеля. Хотя серьезных последствий произошедшего нет, белорусский лидер призвал население высаживать картофель на своих участках:

«Мы больше посеяли картофеля. И даже тем, кто не возделывал картофель, советую этим заниматься. Еще время есть, семена есть. Это надо довести до всех».

Он призвал также выращивать лук, морковь и другие овощи. По его словам, это поможет насытить внутренний рынок и «заработать какую-то копейку» от продажи продуктов соседним странам.