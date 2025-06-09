В горсовете Красноярска заявили о масштабных коррупционных схемах в мэрии

Красноярский мэр Владислав Логинов, задержанный по подозрению в получении взятки, использовал ресурсы города в личных целях. Об этом заявил депутат горсовета Вячеслав Дюков в беседе с «Известиями».

По его словам, в работе городской администрации использовались масштабные коррупционные схемы. Признаки системных нарушений стали очевидны весной 2024 года, когда вскрылось плохое качество дорожного ремонта.

Дюков рассказал, что 4 млрд рублей, которые каждый год выделялись на дорожные работы, в результате цепочки субподрядов попадали в карманы «приближенных подрядчиков», а бюджет города получил только около 5 млн рублей. По данным источников депутата, основные откаты передавались задержанному градоначальнику.

Депутат утверждает, что Логинов хотел вывести свою семью из-под удара, поэтому прошлой весной из городской администрации ушли его жена и сын.

Он также добавил, что следствие изучает и другие возможные эпизоды, в том числе связанные со строительством метро.

О задержании мэра Красноярска стало известно 9 июня. Красноярское издание Ngs24.ru писало также об обысках в мэрии. В СК сообщили, что его подозревают в получении взятки в размере более 180 млн рублей.

Ранее суд продлил арест экс-мэру Сочи.