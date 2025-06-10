Население Индии составляет около 1,5 млрд, а в будущем возрастет до 1,7 млрд

Население Индии приблизилось к 1,5 млрд человек, в будущем оно возрастет еще на 200 млн. Об этом говорится в докладе фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), передает ТАСС.

«Индия сейчас — это самая населенная страна в мире с населением около 1,5 миллиарда человек; ожидается, что это число возрастет до 1,7 миллиарда, пока не начнет снижаться приблизительно через 40 лет», — указано в докладе.

В среднем у одной женщины в Индии рождается два ребенка, отмечается в документе.

В докладе ООН World Population Prospects за прошлый год говорилось, что население Индии достигнет пика в начале 60-х годов этого столетия и составит около 1,7 млрд человек.

Население Земли, по прогнозу международной организации, в середине 2080-х годов достигнет 10,3 млрд человек.

В январе сообщалось, что население Китая в 2024 году сократилось на 1,39 млн человек — до 1,408 млрд. Американская газета The Wall Street Journal писала, что к 2035 году Китай может столкнуться с экономической и демографической напряженностью.

Ранее Всемирный банк обновил показатель черты бедности.