На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Население Индии приблизилось к 1,5 млрд

Население Индии составляет около 1,5 млрд, а в будущем возрастет до 1,7 млрд
close
PRIYA DARSHAN/Shutterstock/FOTODOM

Население Индии приблизилось к 1,5 млрд человек, в будущем оно возрастет еще на 200 млн. Об этом говорится в докладе фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), передает ТАСС.

«Индия сейчас — это самая населенная страна в мире с населением около 1,5 миллиарда человек; ожидается, что это число возрастет до 1,7 миллиарда, пока не начнет снижаться приблизительно через 40 лет», — указано в докладе.

В среднем у одной женщины в Индии рождается два ребенка, отмечается в документе.

В докладе ООН World Population Prospects за прошлый год говорилось, что население Индии достигнет пика в начале 60-х годов этого столетия и составит около 1,7 млрд человек.

Население Земли, по прогнозу международной организации, в середине 2080-х годов достигнет 10,3 млрд человек.

В январе сообщалось, что население Китая в 2024 году сократилось на 1,39 млн человек — до 1,408 млрд. Американская газета The Wall Street Journal писала, что к 2035 году Китай может столкнуться с экономической и демографической напряженностью.

Ранее Всемирный банк обновил показатель черты бедности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами