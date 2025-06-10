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Всемирный банк обновил показатель черты бедности

Всемирный банк поднял черту бедности до $3 на человека в день
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Wikimedia Commons

Всемирный банк обновил показатель черты бедности, порог поднят до $3 на человека в день. Об этом говорится на официальном сайте организации.

Это последовало за публикацией новых паритетов покупательной способности (ППС) в мае 2024 года. ППС являются основными данными, используемыми для конвертации различных валют в общую сопоставимую единицу с учетом разницы в ценах между странами, отметил Всемирный банк.

«Обновление приводит к новой международной черте бедности в размере 3,00 долларов США на человека в день, которая заменяет предыдущую черту бедности в размере 2,15 доллара США на основе ППС 2017 года», — говорится в сообщении.

Из этого следует, что любой человек, живущий менее чем на $3 в день, считается живущим в крайней нищете. В 2022 году около 838 млн человек относились к этой категории людей.

В мае Счетная палата сообщила, что благодаря социальному контракту, одному из инструментов госпомощи, черту бедности смогли преодолеть 24% россиян.

Ранее сообщалось, что люди склонны больше доверять тем, кто вырос в бедности.

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