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Население Китая в 2024 году сократилась на 1,39 млн человек

ГСУ КНР: численность населения Китая в 2024 году сократилась на 1,39 млн человек
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c40/Global Look Press

В 2024 году численность населения Китая сократилась на 1,39 млн человек. Об этом сообщает Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

«К концу 2024 года численность населения страны составила 1 408 280 000 человек, <...> что на 1 390 000 человек меньше, чем в конце 2023 года», — говорится в материале.

В отчете за 2024 год также говорится о соотношении полов: на каждые 100 женщин приходится примерно 105 мужчин.

В декабре американская газета The Wall Street Journal писала, что к 2035 году Китай может столкнуться с экономической и демографической напряженностью, о чем свидетельствует ситуация в городе Фушунь. Журналисты отметили, что город столкнулся с нехваткой молодежи и растущей долей пожилого населения.

По данным FT, Китай расширил кампанию стимулирования рождаемости среди населения. Разными способами одиноких людей призывают вступать в брак, а семьи мотивируют на рождение больше, чем одного ребенка. Стимулирующие мероприятия разворачиваются как на местном, так и на национальном уровне.

Ранее в Китае решили платить за первый брак с невестой до 35 лет.

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