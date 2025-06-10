В Харьковской области расширили зону принудительной эвакуации населения

В семи населенных пунктах Шевченковской общины в Харьковской области на востоке Украины объявлена принудительная эвакуация. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель областной военной администрации Олег Синегубов.

«Приняли решение об обязательной эвакуации населения из семи населенных пунктов Шевченковской общины. Это села Барановка, Березовка, Новониколаевка, Сподобовка, Староверовка, Дуванка и Федоровка», — написал он.

До этого российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Радьковка, расположенный в Харьковской области. Сообщалось, что боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Запад».

31 мая глава областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что в Сумской области на северо-востоке Украины, граничащей с Россией, было принято решение о принудительной эвакуации жителей еще из 11 населенных пунктов. В общей сложности в регионе эвакуацию объявляли в 213 населенных пунктах региона.

Ранее на Украине призвали активнее проводить эвакуацию в Сумской области.